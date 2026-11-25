"Es una buena noticia para Canadá. No es una sorpresa para el Gobierno", declaró Carney a periodistas en Ottawa.

El mandatario canadiense aseguró que las negociaciones con la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, han permitido avanzar en cuestiones fundamentales, como la protección de la lengua francesa y la cultura canadiense y quebequesa, así como en sectores económicos clave.

"Hemos progresado mucho en sectores clave (...) pero ahora no es el momento de anunciar un acuerdo", añadió.

Por su parte, el ministro responsable de las relaciones comerciales con Estados Unidos, Dominic LeBlanc, explicó que Canadá no fue objeto de las investigaciones estadounidenses sobre el exceso de capacidad productiva industrial que han motivado los nuevos aranceles.

LeBlanc, que conversó el pasado sábado con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, anticipó que las negociaciones bilaterales se reanudarán a principios de la próxima semana, tras la festividad estadounidense de Acción de Gracias.

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Ottawa pretende alcanzar antes de que termine el año un acuerdo provisional que reduzca los aranceles estadounidenses sobre el acero, el aluminio, los automóviles y la madera canadienses.

El acuerdo facilitaría el inicio de las negociaciones formales para la revisión del Tratado comercial entre Canadá, Estados Unidos y México (T-MEC), cuya renovación sigue pendiente.