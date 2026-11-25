"El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas estadounidenses es el presidente de Estados Unidos y puedo asegurar que, en mis conversaciones con él, nos centramos en la resolución de conflictos en el mundo", afirmó Carney a los medios en Ottawa.

El primer ministro añadió que Trump no le ha planteado cuestiones como las que han trascendido recientemente.

El Pentágono acusó el lunes a Canadá de incumplir sus compromisos con la OTAN y con el Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (Norad, por sus siglas en inglés), al considerar que Ottawa antepone sus intereses económicos y comerciales a las necesidades militares.

El martes, un alto cargo del Pentágono advirtió de que Washington está dispuesto a adoptar nuevas medidas, que no precisó, si Canadá no prioriza la defensa de Norteamérica en sus inversiones militares.

Carney defendió este miércoles el papel de Canadá en la seguridad europea y destacó el liderazgo canadiense de una misión de la OTAN en Letonia.

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"Canadá está asumiendo la responsabilidad de su defensa. Estamos en primera línea de la defensa de la OTAN", declaró.

El primer ministro también subrayó la creciente cooperación militar de Canadá con los países nórdicos, Alemania y Francia, desde el Ártico hasta las repúblicas bálticas.

Las tensiones con el Pentágono coinciden con los esfuerzos de Carney para estrechar las relaciones con la Unión Europea (UE) y reducir la dependencia militar e industrial de Estados Unidos, así como con la revisión del plan de adquisición de 88 cazas estadounidenses F-35.

El Gobierno canadiense prevé elevar el gasto en defensa y seguridad al 4,1 % del producto interior bruto (PIB) en el ejercicio fiscal 2027-2028, aunque todavía no ha detallado cómo alcanzará el objetivo del 5 % acordado por los miembros de la OTAN para 2035.