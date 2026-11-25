La Encuesta Nacional de Saneamiento Básico de 2024, elaborada por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), destacó, que el porcentaje de municipios del país que ofrece el servicio de recogida selectiva de basura subió desde el 17,9 % en 2008 hasta el 48,1 % en 2024.

De acuerdo con el organismo, 1.429 municipios brasileños, equivalentes al 25,7 % de los 5.561 que cuentan con servicios de limpieza urbana y gestión de residuos, todavía tenían basureros a cielo abierto dentro de sus territorios en 2024.

Si se incluyen las localidades que depositaban sus residuos en vertederos irregulares de municipios vecinos, la cifra asciende a 1.562, el 28,9 %.

La situación es especialmente preocupante en el norte del país, donde el 69,2 % de los municipios utilizaba este sistema de eliminación de residuos.

Tales basureros persisten pese a que la legislación brasileña sobre residuos sólidos de 2010 estableció la obligación de sustituir los basureros a cielo abierto y otros sistemas inadecuados por instalaciones ambientalmente seguras.

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El último plazo para cumplir esa exigencia, que contemplaba a los municipios de menos de 50.000 habitantes, venció el 2 de agosto de 2024.

En contrapartida, la recogida selectiva de residuos ha experimentado una expansión en Brasil. Un total de 2.675 municipios, el 48,1 %, declararon que disponían de alguna actividad de recogida selectiva.

En la región norte, la más preocupante, ese servicio pasó del 4,7 % de los municipios en 2008 al 24,7 % en 2024.

Sin embargo, las diferencias regionales siguen siendo importantes. La recogida selectiva está presente en el 74,5 % de los municipios del sur y en el 54 % de los del sureste, pero solo en el 33,4 % de los del nordeste y el 24,7 % de los del norte.

El estudio también constató que el 67,3 % de los municipios con recogida convencional no pesa los residuos que recoge, una carencia que dificulta la planificación de políticas de reciclaje y gestión ambiental.