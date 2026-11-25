En una rueda de prensa rutinaria, el portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun señaló hoy que la colaboración con las naciones de la región debe respetar su autonomía, dar prioridad al desarrollo y mantener la apertura y la inclusión.

El tratado firmado este miércoles por los primeros ministros de Australia, Anthony Albanese, y de Islas Salomón, Matthew Wale, llegó después de que el Gobierno de Honiara comunicara a Pekín que no prorrogará su pacto de seguridad, según confirmó la cadena pública australiana ABC que citó fuentes gubernamentales salomonenses.

Wale evitó confirmar públicamente esa decisión, al alegar que existe una cláusula de confidencialidad, mientras que Guo no abordó la cuestión al ser preguntado por ella.

Islas Salomón, un país de unos 800.000 habitantes situado al noreste de Australia, adquirió relevancia estratégica en 2019, cuando rompió relaciones diplomáticas con Taiwán para establecerlas con China. Tres años más tarde, suscribió con Pekín un pacto de seguridad y cooperación policial que despertó inquietud en Washington y Camberra ante la posibilidad de una mayor presencia china en el Pacífico.

El nuevo tratado establece que las infraestructuras sensibles de Islas Salomón permanecerán libres de militarización, interferencias extranjeras y accesos no autorizados, al tiempo que contempla consultas con Australia sobre infraestructuras críticas y eventuales acuerdos de seguridad con países ajenos al Foro de las Islas del Pacífico.

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El pacto se enmarca en la estrategia australiana de reforzar sus alianzas en el Pacífico, que incluye acuerdos de seguridad con Papúa Nueva Guinea y Fiyi, en un contexto de creciente rivalidad geopolítica en la zona.