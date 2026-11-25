El Ministerio de Seguridad del Estado (MSS, principal organismo de inteligencia del país) detalló a la televisión estatal CCTV tres episodios ocurridos entre 2023 y 2025 en los que supuestos agentes extranjeros recurrieron a identidades falsas para obtener información sensible.

En el primero, un hombre apellidado Zhang conoció en noviembre de 2023, a través de una aplicación de redes sociales, a una mujer que se hacía llamar Xiao Zhuo, con quien inició una relación sentimental por Internet.

La supuesta joven le pidió fotografías de instalaciones militares cercanas a su residencia, alegando que siempre había querido ser piloto.

Zhang terminó enviándole cerca de un centenar de imágenes y decenas de vídeos, pese a conocer las restricciones para fotografiar esas zonas.

En otro caso, un desempleado apellidado Wang recibió en noviembre de 2024 una oferta de trabajo de un supuesto fotógrafo que le prometió 500 yuanes (unos 70 dólares) por fotografiar instalaciones militares e infraestructuras de defensa en regiones fronterizas.

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Aunque sospechó de su interlocutor por su deficiente dominio del chino, Wang aceptó y le remitió varias grabaciones y decenas de fotografías.

Ambos fueron sancionados, según el ministerio, que no precisó las medidas impuestas ni identificó a los países extranjeros supuestamente implicados.

El tercer episodio afectó a un taxista apellidado Luo, quien en junio de 2025 recibió instrucciones de un supuesto empleado de una institución con información clasificada para recoger un ordenador portátil olvidado en sus instalaciones.

Los vigilantes impidieron su entrada y descubrieron que la persona que había solicitado el servicio no trabajaba allí.

El ministerio instó a la ciudadanía a desconfiar de contactos sospechosos en internet y denunciar posibles intentos de captación.

El pasado martes, las autoridades chinas divulgaron el caso de un funcionario de un ministerio del Gobierno central condenado a muerte por proporcionar más de un centenar de informes a una agencia de inteligencia extranjera, entre ellos 35 secretos de Estado, a cambio de más de un millón de yuanes (unos 150.000 dólares).

El Ministerio de Seguridad del Estado también ha advertido anteriormente de intentos de captación de estudiantes universitarios mediante falsas ofertas de empleo o colaboraciones académicas, así como de la difusión de imágenes de instalaciones militares a través de redes sociales.

China ha intensificado estas campañas desde la reforma de su Ley Antiespionaje en 2023, que amplió las conductas consideradas espionaje y reforzó las facultades de investigación de las autoridades.