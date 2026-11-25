Wang también afirmó que "China apoya que las empresas de ambos países amplíen la inversión bilateral y da la bienvenida a que más firmas neerlandesas inviertan y hagan negocios", según un comunicado del Ministerio chino de Exteriores.

El jefe de la diplomacia china se mostró dispuesto a trabajar con La Haya para defender los principios de "apertura y pragmatismo", y abogó por intensificar los contactos de alto nivel y crear "nuevos puntos de crecimiento", como la agricultura inteligente o la energía verde.

Wang también destacó el estatus de "puerta de entrada" de los Países Bajos en la cooperación con la Unión Europea (UE), y le pidió un papel constructivo en el desarrollo "saludable y estable" de los vínculos entre Pekín y Bruselas.

Por su parte, Berendsen subrayó la "buena dinámica" de la relación bilateral y se mostró partidario de reforzar la comunicación entre ambos países, según el mismo comunicado.

"Los Países Bajos defienden el multilateralismo y el libre comercio, están comprometidos con resolver las diferencias mediante el diálogo y la consulta, y promueven el desarrollo sostenible de la cooperación económica y comercial", declaró el ministro neerlandés, quien también apoyó fortalecer la cooperación UE-China.

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Berendsen finaliza hoy el viaje al gigante asiático que comenzó el lunes, su primera visita a China desde que asumió el cargo, según señaló entonces en una rueda de prensa el portavoz de Exteriores chino Guo Jiakun, quien indicó que Pekín esperaba aprovechar la cita para "reforzar el entendimiento y la confianza mutuos" y promover la cooperación bilateral.

El encuentro se produce mientras continúa abierta la disputa por el control de Nexperia, fabricante de chips con sede en Países Bajos y propiedad del grupo chino Wingtech, después de que las autoridades neerlandesas intervinieran en su gestión en 2025 alegando riesgos para la seguridad tecnológica europea.

Aunque La Haya suspendió posteriormente la intervención administrativa, siguen vigentes las medidas judiciales que apartaron a los directivos chinos y limitaron los derechos de voto de Wingtech.

El pasado 4 de noviembre, la compañía china rechazó una propuesta para dividir las operaciones de Nexperia y reveló que su filial neerlandesa le reclama 2.000 millones de dólares por presuntas irregularidades comerciales.

Las relaciones bilaterales también están condicionadas por las restricciones neerlandesas a las exportaciones de equipos avanzados para fabricar semiconductores, un sector estratégico en el que destaca la empresa ASML.

En julio, durante una visita a Pekín del ministro neerlandés de Comercio Exterior, Sjoerd Sjoerdsma, China ya había reclamado preservar la estabilidad de las cadenas de suministro de chips y favorecer una solución a las disputas empresariales pendientes.