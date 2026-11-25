Se trata de los ejercicios Dragón Dorado 2026, unas "operaciones conjuntas de lucha contra el terrorismo y la piratería, y asistencia humanitaria", informaron por un lado las fuerzas armadas camboyanas en un comunicado y, por otro, el Ministerio de Defensa chino en un texto recogido por la agencia Xinhua.

Nom Pen añadió que el objetivo de las maniobras es "fortalecer aún más la asociación estratégica" de Camboya y China, mejorar las capacidades militares profesionales y reforzar "la sólida amistad entre las fuerzas armadas de ambos países".

Durante los ejercicios, que tendrán lugar hasta el próximo 9 de diciembre en distintas ubicaciones de Camboya, se empleará munición real, equipamiento militar pesado y tecnología de drones, además de desplegarse tropas en entornos marítimos, terrestres y aéreos, señaló Nom Pen.

Asimismo, de acuerdo con el documento, se llevarán a cabo actividades sociales y humanitarias en comunidades cercanas a las zonas donde se desarrollan las maniobras.

Instalaciones de entrenamiento militar y la escuela de formación Techo Sen Chum Kiri acogerán ejercicios terrestres y aéreos, mientras que en la Base Naval de Ream -financiada en parte por Pekín- , la Base Aérea de Keng Kang y en zona marítima de la provincia de Preah Sihanouk se llevarán a cabo tanto maniobras navales como aéreas.

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Según medios locales, cerca de 3.000 efectivos participan en los ejercicios conjuntos, unos 1.300 por parte de China y más de 1.600 del lado camboyano.