'No estamos todas, faltan las asesinadas', 'Feministas furiosas' o 'Libres, vivas y seguras' fueron algunos de los carteles que se repitieron en la concentración, que arrancó de la céntrica plaza Largo do Intendente al ritmo de batucadas.

"Estamos viviendo en casi todo el mundo un retroceso, una reacción contraria a los derechos de las mujeres, un aumento del machismo, de un discurso de odio cada vez mayor contra las mujeres (...) Por lo tanto, cada vez son más importantes los movimientos feministas, las luchas feministas y la idea de la igualdad como un derecho humano", explicó a EFE Elisabete Brasil, portavoz de FEM - Feministas em Movimento, coorganizadoras de la protesta.

La Asociación Portuguesa de Apoyo a la Víctima (APAV) atendió entre enero y octubre de este año a 13.511 mujeres y niñas víctimas de violencia machista, según las estadísticas publicadas este miércoles por la propia entidad, que apuntan a la violencia doméstica como el maltrato más frecuente contra las mujeres.

"La violencia que se ejerce contra las mujeres en Portugal en el ámbito de la intimidad es la más frecuente, la más grave, ocupa una gran parte de la lucha feminista en Portugal, al igual que las cuestiones relacionadas con la ciberviolencia y la trata", explicó Brasil en referencia a la situación de las mujeres portuguesas.

En este sentido, si bien las políticas públicas han avanzado hacia una mayor igualdad, no siempre se traducen en la práctica. "Existe una gran discrepancia entre lo que se dice y lo que se prevé en las políticas públicas y la vida cotidiana de las mujeres", lamentó la líder feminista.

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Al menos 20 mujeres, dos de ellas menores de edad, han sido asesinadas en lo que va de año por violencia machista en Portugal, a lo que se suman otros 38 intentos de feminicidio, según los datos divulgados por el Observatorio de Mujeres Asesinadas (OMA/UMAR).