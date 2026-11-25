La movilización central de diferentes colectivos feministas y LGTB+ recorrió las calles desde los Tribunales de Buenos Aires (sede del Poder Judicial del país suramericano) hasta el Congreso Nacional, donde se vio a personas de todas las edades con pancartas que incluían referencias al presidente Javier Milei, quien en diferentes oportunidades se expresó contra lo que definió como "ideología de género".

La movilización fue pacífica y contrastó con el fuerte operativo policial desplegado por el Ejecutivo, que todos los miércoles refuerza la seguridad del área del Congreso por el reclamo que desde inicios de 2024 sostienen distintas agrupaciones de jubilados por los recortes en sus ingresos.

Myriam Narbona se acercó al parque frente al Parlamento y desde la calle dijo a EFE que este miércoles confluyen varias luchas populares: "Acá están los jubilados pidiendo que se vaya este Gobierno y las mujeres que nos movilizamos porque nos siguen matando en todo el país", señaló.

Rodeada de otras manifestantes, Narbona agregó: "Aunque estén estos gobiernos nefastos vamos a seguir luchando y les va a costar llevar adelante sus políticas porque nos van a tener aquí en la calle. No queremos que maten más a niñas ni a adultas, que no sigan los travesticidios y los crímenes de odio contra la comunidad LGTB+".

La protesta fue convocada con la consigna de "unir las luchas" y bajo el lema de que "la violencia y el ajuste no se aguantan más", reclamos que acercan a distintos sectores sociales perjudicados por el programa económico del Gobierno ultraderechista argentino.

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Algunas personas cargaron pancartas con mensajes como "El estado represor es un macho violador".

EFE preguntó a Seyla Riera, integrante del espacio activista La Neurona Rebelde, sobre los motivos para estar en esta protesta, y ella respondió: "En un país donde nos gobierna el neofascismo a cargo de Milei, avanzan los discursos y crímenes de odio, los femicidios, esta fecha adquiere mucha relevancia porque tenemos que seguir luchando por derechos que creíamos haber conquistado".

"Octubre de este año fue el de mayor índice de femicidios de los últimos diez, pero no solo protestamos contra eso, si no también contra actores del entramado de poder en el país, como el Poder Judicial que le da la espalda a las mujeres que denuncian violencia o que se respete la cuota alimentaria de sus hijos", agregó.

El Observatorio de las Violencias de Género de la organización 'Ahora Que Sí Nos Ven' contabilizó 222 feminicidios entre el 1 de enero y el 20 de noviembre pasados frente a los 191 registrados en el mismo periodo de 2025, lo que representa un aumento superior al 16 %.

Se registraron además 32 casos de violencia vicaria, nueve travesticidios y transfemicidios y diez instigaciones al suicidio.

El Gobierno de Milei no contabiliza los feminicidios, lo hace la Corte Suprema argentina, que sumó 200 víctimas en 2025, un 12,3 % menos que el año anterior, cifra que cuestionan las organizaciones feministas por tratarse solo de los casos judicializados.