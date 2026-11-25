El responsable de la ONU dijo en X que entre los objetivos de esta visita destaca "abogar por un acceso humanitario seguro y sostenido para la población civil que necesita ayuda", ya que más de 364.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares desde la reanudación de las hostilidades el pasado agosto.

Hizo especial hincapié en la ciudad suroccidental de Taiz, cercada y asediada por los hutíes desde hace semanas y que "constituye una prioridad especialmente urgente", ya que los residentes no pueden huir de la urbe ni tampoco las agencias humanitarias tienen acceso para atender a cientos de miles de personas atrapadas.

En las últimas semanas, responsables de Naciones Unidas han estado en conversaciones con los hutíes y con el Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen, así como con la coalición militar liderada por Arabia Saudí que apoya al Ejecutivo, para poder tener acceso a todas las partes del país, que atraviesa una nueva catástrofe humanitaria.

La desconfianza entre las partes enfrentadas está provocando una parálisis en la llegada de ayuda, así como severos retrasos debido a la gran cantidad de permisos necesarios y condiciones para poder mandar asistencia.

Estas operaciones se complican aún más en las zonas del noroeste controladas por los hutíes -donde se concentra alrededor del 75 % de la población- ya que las oficinas de la ONU y de otras ONG permanecen cerradas después de que los rebeldes las asaltaran en 2025 y arrestaran a varios trabajadores tras acusarles de espionaje, entre otras cosas.

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Por eso, otro de los objetivos de Fletcher es "exigir una vez más que los hutíes liberen de forma inmediata e incondicional" a más de 70 miembros de la ONU y otros trabajadores humanitarios que permanecen detenidos, según explicó.

El responsable recordó que el Yemen, en guerra desde 2014, se está "hundiendo aún más en la crisis" desde la reanudación de los combates el pasado agosto, y recordó que en la última semana "decenas de miles" de personas se han visto desplazadas, hay muertes civiles y los hospitales y sanitarios "están siendo objeto de ataques".

"Los combates, la inseguridad y las graves restricciones en las rutas de abastecimiento fundamentales impiden que las familias accedan a los alimentos y medicamentos que necesitan para sobrevivir. Millones de personas pasan hambre", insistió Fletcher.