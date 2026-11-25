La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), adscrita al ministerio, informó en un comunicado que los cuatro finalistas son la empresa peruana Unna Infraestructura, el consorcio peruano Teleférico Choquequirao, el consorcio francés Teleférico de Choquequirao y la sede peruana de la empresa austriaca Doppelmayr.

La adjudicación está prevista para el primer semestre de 2027 y el monto estimado de la inversión asciende a 415,75 millones de dólares, de los cuales, 296,05 millones corresponden a construcción y 119,7 millones a operación y mantenimiento.

La asociación público-privada (APP) será cofinanciada con recursos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el Estado conservará la titularidad pública de la infraestructura y fijará las condiciones de operación y los estándares de calidad que deberá cumplir el concesionario.

"Con este hito, el proceso avanza hacia la selección del concesionario que permitirá facilitar el acceso a uno de los principales monumentos arqueológicos del sur del Perú", indicó Proinversión.

En la actualidad, la caminata de ida y vuelta a Choquequirao toma entre cuatro y cinco días y el monumento recibe alrededor de 8.000 visitantes al año, principalmente jóvenes de 20 a 35 años.

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Con el nuevo sistema, que combinará teleférico y autobuses, se proyecta superar el millón de visitantes anuales, pues el recorrido podrá realizarse en unas horas, lo que facilitará la visita de familias y personas mayores.

Proinversión agregó que el aumento de las visitas ampliará la demanda de servicios de guiado, hospedaje y alimentación, abrirá nuevos mercados para los artesanos y productores locales y diversificará el turismo en esta zona del país, donde el mayor atractivo es Machu Picchu.

Existirán dos rutas para llegar a Choquequirao, una desde Cusco, donde el recorrido partirá de la estación central de Yanama, una vía turística de 9,4 kilómetros conectará con la estación de salida de Abra San Juan, donde el teleférico recorrerá 2,7 kilómetros hasta Maizal y otros 3,7 kilómetros hasta Abra Choquequirao.

La segunda ruta parte de la región de Apurímac, donde los autobuses partirán de la estación central de Huanipaca hacia Kiuñalla, se tendrá que atravesar una vía turística de 1,3 kilómetros para llegar al acceso al teleférico, que recorrerá 4,2 kilómetros hasta la estación Unión y cruzará el cañón del río Apurímac.