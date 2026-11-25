"Lo que quisiera ver es que todos los niños, sin importar en qué condición nacen, puedan tener acceso a los mismos derechos: a educación, a crecer en un ambiente de amor. En particular que las niñas crezcan sabiendo que no hay limites para sus sueños", expresó a EFE la cantautora, quien está trabajando para lanzar en 2027 el séptimo álbum de su carrera.

Unicef resaltó el compromiso social de Debi Nova y su voluntad por promocionar los derechos de la niñez y la adolescencia en un mundo cada vez más desafiante.

La artista, autora de canciones como 'Tu manera de amar', '3:33', 'Quédate' (junto a Pedro Capó) o 'Por última vez' (junto a Franco De Vita), dijo a EFE que para ella es "un gran honor y responsabilidad" recibir este nombramiento y aseguró que utilizará sus plataformas y su voz en beneficio de los niños y las niñas de Costa Rica, con un mensaje especial de que luchen por sus sueños.

La artista, madre de una niña de cinco años, agregó que otro de sus enfoques es impulsar acciones para guiar a los menores en el uso correcto de la tecnología y la inteligencia artificial, para proteger su seguridad y garantizar su educación.

Como embajadora de Unicef, Debi Nova también contribuirá a promover el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos que les afectan, y apoyará la visibilización de sus voces, aspiraciones e ideas.

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Entre las funciones que desempeñará la artista se encuentran la participación en campañas de sensibilización, iniciativas de movilización social y actividades de recaudación de fondos para apoyar el trabajo de Unicef en Costa Rica y en otras partes del mundo.

"Su talento, autenticidad y compromiso con las nuevas generaciones la convierten en una aliada extraordinaria para promover los derechos de la niñez y la adolescencia. Estamos convencidos de que su voz ayudará a que más personas escuchen, valoren y acompañen las aspiraciones de niñas, niños y adolescentes, reconociéndolos como protagonistas del presente y constructores del futuro", declaró la representante de Unicef en Costa Rica, Yvette Blanco.

Unicef destacó que Debi Nova posee una trayectoria que la ha llevado a escenarios nacionales e internacionales, se ha consolidado como una de las voces costarricenses de mayor proyección en la música y que su nombramiento como embajadora adquiere un significado especial para la artista desde su experiencia como madre.

Durante la ceremonia de nombramiento, la cantautora compartió un espacio de conversación con adolescentes sobre sus aspiraciones, los desafíos que enfrentan las nuevas generaciones y la importancia de que sus voces sean escuchadas.