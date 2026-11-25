"Es un magnífico resultado", escribió Lisnard en la red social X nada más conocerse el resultado, y destacó que la votación había registrado una de las mayores participaciones de la historia de la asociación, que celebra su 108 congreso esta semana en París.

Lisnard insistió en que su victoria no debía interpretarse como un trampolín presidencial, aunque reconoció que reforzaba sus convicciones y su voluntad de intervenir en el debate nacional. "He distinguido siempre las dos elecciones", afirmó.

En cualquier caso, el resultado despeja las dudas que habían surgido en las últimas semanas sobre el impacto de su candidatura presidencial en su liderazgo de la institución, al haber recibido críticas de algunos alcaldes por considerar que su aspiración al Elíseo podía comprometer la tradicional neutralidad política de la AMF.

El dirigente, de 57 años y con tres hijos, que abandonó el partido de la derecha tradicional Los Republicanos (LR) la pasada primavera para impulsar su propio proyecto político, defiende una línea liberal y ha convertido su gestión municipal en el principal escaparate de su proyecto para una "Francia real", lejos del poder parisino.

Defiende una reducción del gasto público y una transformación profunda del funcionamiento de la Administración, inspirándose parcialmente en las reformas económicas impulsadas por el presidente argentino, Javier Milei.

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Su discurso, crítico también con una clase política desconectada de los ciudadanos, ha encontrado una audiencia creciente en las redes sociales en los últimos meses.

Según los datos difundidos sobre su actividad en internet, el maratoniano Lisnard cuenta con alrededor de 400.000 seguidores en Instagram y cerca de 80.000 en TikTok, plataformas en las que numerosos vídeos amplifican su imagen de candidato antisistema.

Un sondeo reciente lo situaba por encima del 10 % en intención de voto, en competencia con el ex primer ministro Édouard Philippe, quien aparecía como el único candidato del centroderecha capaz de tener una posibilidad de superar la primera vuelta del 18 de abril y competir en la segunda del 2 de mayo, en la que sistemáticamente aparecen como favoritos la líder de la ultraderecha, Marine Le Pen, y el dirigente de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon.

Este impulso del alcalde de Cannes, que se define como liberal y al tiempo reivindica referentes como Margaret Thatcher y Charles de Gaulle, ha intensificado las tensiones dentro del espacio político de la derecha y el centro, mientras que desde la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) miran su ascenso de reojo y le definen despectivamente como el "nuevo Macron".

Philippe, candidato de Horizontes, criticó esta semana los vínculos que atribuye a Lisnard con sectores de la extrema derecha y le propuso celebrar un debate televisado en las próximas semanas, en vez de unas primarias como propone el alcalde de Cannes, incluyendo a derechistas como Éric Zemmour y Nicolas Dupont-Aignan.

Lisnard rechaza que su propuesta de primarias implique una alianza política con la extrema derecha y sostiene que ningún candidato podrá pasar la primera vuelta de las elecciones presidenciales sin un mecanismo de selección de un único candidato en el espacio amplio de centroderecha.

Hijo de un futbolista y de una bailarina, Lisnard nació en Limoges (centro-oeste de Francia), pero creció en Cannes (sur) donde sus padres abrieron una tienda de ropa para niños, que él mismo gestionó hasta que la vendió en 2016, dos años después de ser elegido alcalde de esta ciudad balneario de 75.000 habitantes y mundialmente conocida por su famoso festival de cine.