El IICA indicó en un comunicado de prensa que el proyecto, del cual es socio, está orientado a mejorar la integración plena de los agricultores familiares en los mercados, en particular a través de una mayor inclusión digital y otras nuevas soluciones, un esfuerzo que busca llegar a 300 millones de pequeños productores en todo el mundo, 10 millones de ellos en América Latina y el Caribe para 2030.

Para el IICA, un punto clave de AgriConnect es que se propone movilizar recursos del sector privado, para posibilitar que los agricultores familiares que hoy realizan una producción de subsistencia pasen a tener excedentes y también a generar empleos en el sector rural.

Para ello el plan es desarrollar junto a organizaciones y cooperativas proyectos escalables que incorporen innovaciones digitales y nuevos modelos de agregación de valor.

El BM lanzó la iniciativa en abril pasado para América Latina y el Caribe, y en los siguientes meses ha ido haciendo lanzamientos en varios países como por ejemplo Jamaica y ahora Argentina.

"Un aspecto clave de AgriConnect es la búsqueda de nuevos modelos de inversión y desarrollo, de manera de facilitar el acceso a mercados y el agregado de valor para los agricultores familiares, muchos de los cuales siguen sumidos en la pobreza", afirmó en el comunicado el director de Agricultura y Agronegocios del Grupo Banco Mundial, Anup Jagwani, quien agradeció la participación del IICA y del resto de los socios.

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El IICA explicó que la iniciativa cuenta con el apoyo también de instituciones financieras, representantes del sector privado, fundaciones y socios de conocimiento.

Según la información de las autoridades, en el mundo más del 80 % de los alimentos son producidos por agricultores familiares y solo el 10 % tienen acceso al financiamiento comercial.

La problemática adquiere más relevancia debido a que se proyecta un aumento del 30 % en la demanda de alimentos para 2050 en el mundo.

"La alianza con el Banco Mundial se propone elevar la productividad con tecnología, integrar a más productores a las cadenas de valor, crear más oportunidades financiamiento y allanar el acceso a la comercialización. El próximo paso es definir juntos los primeros proyectos. Identificar oportunidades de inversión más prometedoras y llevarlas adelante", dijo el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, Sergio Iraeta.

La iniciativa apunta a un financiamiento global estimado en 9.000 millones de dólares al año, en inversiones, fortaleciendo los ecosistemas de innovación y servicios orientados a la agricultura.