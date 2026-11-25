Durante la conversación con Martínez-Acha, celebrada en el Palacio de Convenciones de La Habana, Díaz-Canel envió un saludo a su homólogo panameño José Raúl Mulino.

Además agradeció al canciller del país centroamericano por haber mantenido su "posición histórica" en contra de la política de bloqueo de Estados Unidos contra Cuba en las votaciones realizadas en la Asamblea General de la ONU el 28 de octubre pasado.

Martínez-Acha realiza su segunda visita oficial a La Habana, donde estuvo en marzo pasado, cuando también fue recibido por el mandatario de la isla.

Esta vez, expresó el interés del gobierno panameño en la cooperación científica con el país caribeño, particularmente en el sector pecuario, al tiempo que reconoció los avances de la biotecnología cubana, según el reporte televisivo.

Previamente, mantuvo una reunión con su par cubano, Bruno Rodríguez, en la que hablaron sobre "la importancia de continuar consolidando los mecanismos de cooperación y coordinación bilateral en materia migratoria y consular, asuntos de especial relevancia para ambas naciones", según informó la Cancillería insular.

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Hasta ahora no ha trascendido si en estos encuentros ha estado incluido el tema de los siete panameños que están detenidos desde finales de febrero pasado en la isla acusados de "cometer un delito contra el orden constitucional de la República de Cuba", por supuestamente realizar grafitis críticos con el Gobierno y el sistema político cubano.

Martínez-Acha llegó este miércoles a La Habana para una visita oficial hasta mañana jueves, para interesarse por los panameños detenidos y procesados en la isla, según informaron este miércoles a EFE fuentes oficiales.

En su anterior viaje a la isla se reunió con sus compatriotas detenidos en La Habana y comprobó que recibían un "trato humanitario y la debida asistencia legal", como se informó entonces oficialmente.

La delegación que acompaña al canciller panameño está integrada por el embajador del país centroamericano en Cuba, Edwin Pitty, los asesores del canciller, Adolfo Ahumada y Ferdelin Bonilla, así como los asesores presidenciales Marcos Caisutti y Carolina Riutort.

Martínez-Acha declaró el pasado julio que el Gobierno de Panamá pediría al de Cuba que los panameños acusados de atentar contra el Gobierno de la isla cumplan condena en el país centroamericano en caso de ser declarados culpables en un juicio.

A finales de febrero pasado, diez panameños fueron detenidos en Cuba "acusados de cometer un delito contra el orden constitucional de la República de Cuba", por supuestamente realizar grafitis críticos con el Gobierno y el sistema político de la isla, lo que acarrea hasta ocho años de cárcel, según la información oficial.

Tres de las personas arrestadas fueron repatriadas a Panamá en abril último por "la colaboración brindada durante el proceso, bajo la figura jurídica de colaborador eficaz y la aplicación del criterio de oportunidad", según informó entonces la Cancillería del país centroamericano.