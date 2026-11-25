"Somos testigos de cómo día a día las mujeres que son asesinadas en nuestro país. Son casos totalmente reprochables. Debemos ir tratando de cambiar esa conducta y concienciar a estas personas que, a través de la violencia, avasallan, victimizan y asesinan a nuestras mujeres", dijo a EFE la directora del Instituto de la Mujer del mayor centro universitario estatal panameño, Jackeline Juárez.

Decenas de docentes iniciaron la jornada al formar una cadena humana morada, con carteles contra la violencia machista frente al campus central de la UP, en la capital panameña, al grito de 'Un feminicidio nunca es un caso aislado, es herencia del indigno patriarcado' o 'Educar para respetar, no para violentar'.

"Es un rol heredado del machismo. La inseguridad del hombre al ver que la mujer está yendo a la universidad, se viste, se arregla, enfrenta roles académicos, profesionales y él se queda un poquito atrás. Entonces, el hombre a veces no puede perdonar ni disimular que la mujer está creciendo y eso puede ser una de las razones que lo ciega y lleva a cometer este tipo de asesinatos contra su propia pareja", añadió la directora del instituto.

Panamá vive este 2026 un incremento de un 50 % de los feminicidios y de un 40 % en los intentos de asesinato de una mujer por razón de su género, pues entre enero y octubre pasado se registraron veintiún de estos crímenes e igual número de intentos frente a los catorce y quince casos registrados en el mismo período de 2025, según datos de la Fiscalía.

La mayoría de las víctimas de feminicidio (quince) tenía entre dieciocho y 44 años, nueve fueron asesinadas con arma de fuego, seis con arma blanca y cuatro por asfixia mecánica.

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Sin embargo, resaltan dos casos alarmantes este año: el asesinato a tiros de Patricia Soledad Ossa, fiscal de Homicidio y Feminicidio, a manos de su pareja que llevo a las autoridades a crear un nuevo protocolo más robusto para investigar este tipo de homicidios, y el crimen en una plaza pública de una mujer de 45 años a manos de su expareja que le propinó varias puñaladas en el cuello.

Las activistas panameñas denuncian, de manera constante, no solo el aumento de los casos de feminicidio este año sino la violencia con la que se comenten, y han reclamado que el asunto no parece ser prioritario para las autoridades en medio de los intentos del Gobierno de eliminar el Ministerio de la Mujer.

Este miércoles, las profesoras universitarias también pusieron el foco en la violencia digital a través de la Inteligencia Artificial (IA) por medio de creaciones fotográficas falsas con fines sexuales, una tendencia que cada vez más países intentan frenar o penalizar.

El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en memoria de las hermanas Mirabal, asesinadas en 1960 por la dictadura de Leonidas Trujillo en República Dominicana. La ONU oficializó la fecha en 1999 para visibilizar y combatir la violencia machista en todo el mundo.