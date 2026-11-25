Los acusados - identificados como Mirgen Doku, de 34 años, y Arilen Ndoci, de 32- deberán comparecer ante la Corte de Magistrados de Norwich, en Norfolk, este miércoles, tras el allanamiento ocurrido el lunes en Anmer Hall, como se conoce a la mansión.

Las fuerza del orden de Norfolk había informado ayer de que desplegaron perros policía, drones y un helicóptero para realizar labores de búsqueda en la zona tras recibir un aviso sobre el allanamiento en la tarde del lunes.

Los príncipes de Gales, que viven durante la semana en una casa en Windsor, no estaban en Anmer Hall cuando se produjo el incidente.

Según la Policía, Doku y Ndoci están acusados de entrar en una propiedad con intención de robar y de acceder sin autorización a un recinto protegido.

La residencia, construida en ladrillo rojo, se encuentra dentro de la finca privada de Sandringham, en Norfolk, a poca distancia de la mansión de Sandringham House, una de las residencias del rey Carlos III y donde todos los años la familia real pasa la Navidad.

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La propiedad, que tiene piscina privada y extensos terrenos, fue un regalo de la fallecida reina Isabel II a los príncipes tras su boda el 29 de abril de 2011 en la Abadía de Westminster, en Londres.