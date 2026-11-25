Y no parece haber la menor relación entre ellos; es decir, las violaciones y abusos se produjeron en paralelo en Mánchester y Winchester (norte y sur de Inglaterra, respectivamente), mientras que el esposo de Gisèle Pelicot ofrecía violar a su esposa a cambio de nada en Aviñón (sur de Francia). Los perpetradores no se conocían entre ellos ni sabían que otros individuos parecidos cometían los mismos crímenes.

Si se ha dejado sentir el 'efecto Pelicot' fue porque una de las mujeres decidió, como la francesa, renunciar al anonimato que le permite la ley inglesa y salir a denunciar los hechos a cara descubierta, en un acto que ha sido muy aplaudido y que ha avivado el debate sobre lo que debe definirse legalmente como consentimiento sexual.

En octubre de 2025, unos periodistas alemanes que investigaban agresiones sexuales a personas inconscientes se infiltraron en un grupo de Telegram e identificaron en Stockport (periferia de Mánchester) el caso de un hombre que estaba "ofreciendo" a su esposa por internet a quien quisiera satisfacer sus deseos. Lo pusieron en conocimiento de la policía, que poco después detuvo al sujeto y a otros diez hombres que participaron en los hechos.

Un taxista, un obrero del metal, un jubilado, un mecánico, un empleado de una agencia de limpieza, un agente de empleo... Los hombres que respondieron a la llamada del marido -algunos solo como suministradores de drogas, sin llegar a la agresión sexual- tienen perfiles y edades diversas (de 28 a 74 años) y algunos ni siquiera eran del mismo Stockport, sino que viajaron durante kilómetros para abusar de una mujer dormida.

Según ha quedado establecido en el juicio aún en curso, el marido comenzó a drogar y a abusar de su esposa ya en 2004 y a grabar sus fechorías. En su teléfono almacenaba hasta un millón de imágenes, principalmente con su esposa como protagonista. A partir de cierto momento, comienza a compartir las imágenes en foros de internet, pero en 2023 da un paso más allá e invita a su casa a usuarios que había conocido en aquellos foros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La esposa recordó ante el tribunal varios episodios de resaca inexplicables por su intensidad: algunas mañanas era incapaz de levantarse de la cama, sintiéndose mareada y fatigada -como confesó a algunas amigas-, desconocedora de todo lo que había sufrido la noche precedente.

El juicio ha durado ya tres semanas y aún no hay fecha de conclusión.

Mientras sucedían los hechos de Mánchester, Philip Young, un exconcejal del Partido Conservador de Winchester (sur de Inglaterra) utilizaba redes sociales como Craigslist y Grindr para proponer a desconocidos participar en "una fantasía compartida" con su esposa, que consistía supuestamente en dejarse abusar maniatada en su propia cama.

Los abusos duraron al menos entre 2015 y 2022, según los vídeos que atestiguan el caso. En el juicio, que concluyó el pasado jueves, el juez dejó claro que quienes acudieron al domicilio de Young se encontraron a una persona inconsciente y atada a su cama, sin que pudiera en ningún momento expresar consentimiento por lo que estaba sucediendo.

La realidad es que Philip Young suministraba a su esposa Joanne somníferos que la dejaban inconsciente, y que comenzó a hacerlo a los siete años de estar casados y durante trece años más.

Pese a todo, Joanne declaró a la policía tras descubrirse los hechos que creía en todo momento estar viviendo en un matrimonio feliz, "normal". "Cuando nos casamos, fue aquello de 'nosotros dos hasta el fin'", dijo. Tenían tres hijos en común.

También reconoció que a veces se despertaba en mitad de la noche con los ojos vendados y las manos atadas, con su marido sobre ella, y no sabía explicarse qué había sucedido. En una ocasión creyó ver a otro hombre encima de ella, pero su esposo le aseguró que lo había soñado.

"Estos abusos me han costado la vida. La persona en quien más confiaba en el mundo me traicionó de la manera más horrenda", dijo el pasado jueves ante la prensa, antes de lamentar que la palabra "hogar" ya no le inspiraba ninguna protección.

Como Gisèle Pelicot, Joanne Young decidió dar la cara y que su marido quedara así desenmascarado.

Además del esposo, cuatro hombres han sido declarados culpables de violación o abusos. Conocerán su sentencia el próximo 21 de diciembre.