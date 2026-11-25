El ataque ocurrió sobre las 10.10 hora local (15.10 GMT) en el sector conocido como Yarumales, en la carretera que comunica a Padilla con Puerto Tejada, cuando los uniformados acompañaban a funcionarios de la Alcaldía que se dirigían a la inauguración de un parque, según esa institución.

Los policías asesinados fueron identificados como los patrulleros Kevin David Torres Berdugo y Bairón Jesús Riascos Murillo.

En tanto, los heridos recibieron atención médica, mientras que unidades del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y apoyo aéreo fueron desplegados en el lugar para respaldar a los efectivos y reforzar la seguridad.

De acuerdo con la información preliminar, en esa zona tiene presencia la compañía Santiago Díaz, perteneciente al frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al mando de un hombre conocido con el alias de Calambre.

Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido oficialmente la responsabilidad de esa facción armada en este ataque.

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La emboscada se produce en medio de la compleja situación de orden público que atraviesa el Cauca, donde confluyen las acciones y disputas territoriales de distintas organizaciones armadas ilegales, entre ellas la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC conocidas como Estado Mayor Central (EMC) y Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, entre otros.

La Defensoría del Pueblo advirtió el pasado 3 de noviembre que mantiene 20 alertas tempranas activas en ese departamento por los riesgos asociados a la presencia y confrontación de estos grupos, que disputan corredores estratégicos vinculados al narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas.

Según cifras actualizadas por esa entidad, entre enero de 2024 y junio de 2026, un total de 15.492 personas fueron afectadas por desplazamientos masivos y otras 31.471 por confinamientos en el Cauca, especialmente en territorios rurales y comunidades indígenas y afrodescendientes.