La cifra supera el récord del mismo período de 2025, cuando se reportaron 349 feminicidios, uno cada 22 horas.

Del total de las víctimas registradas este año, 275 casos están vinculados a sistemas criminales; 92 son considerados feminicidios íntimos, sexuales y familiares y 14 son feminicidios de mujeres trans.

Además, dos mujeres (Verónica y su hija Khiara) desaparecidas en 2018 fueron encontradas sin vida este año.

"En Ecuador, la violencia machista nos mata cada 19 horas. En 2026, el 76 % del total de las muertes de feminicidios fue provocada por armas de fuego. Entre las víctimas, 32 eran niñas o adolescentes", indicó Aldea.

Según los registros de Aldea, el mayor número de feminicidios ocurrió en la provincia costera del Guayas, con 83; seguida por las también costeras de Manabí y El Oro con 62 cada una; la tropical de Los Ríos, con 46; la andina Pichincha y la costera Esmeraldas, con 21 cada una, y la costera Santa Elena, con 19.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De acuerdo a los datos de Aldea, la única de las 24 provincias de Ecuador que no registró feminicidios es Galápagos, situada a unos mil kilómetros de las costas continentales del país andino.

La organización anotó que se han reportado 2.841 casos desde 2014, año en que se tipificó el delito de feminicidio en el Código Penal ecuatoriano.

"La violencia feminicida no termina con la muerte de una mujer. Como consecuencia de estos delitos, al menos 105 niñas, niños y adolescentes han quedado en situación de orfandad", agregó al señalar que esas víctimas necesitan respuestas "urgentes del Estado".

En el marco de la conmemoración el 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Aldea exigió la investigación exhaustiva y sanción de todos los feminicidas, así como medidas de protección, acompañamiento y reparación integral para las familias víctimas.

Insistió en que "toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada con perspectiva de género y considerando la hipótesis de feminicidio, de acuerdo con los lineamientos del Protocolo de la Fiscalía General del Estado".