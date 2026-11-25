En una entrevista con la cadena de televisión CNBC, Greer recordó que Canadá ya dispone de un amplio acuerdo de libre comercio con la UE (CETA, por sus siglas en inglés), en vigor de forma provisional desde 2017.

"Ha aumentado el comercio entre ellos, pero no estoy seguro de que quede mucho más por aprovechar", declaró Greer.

El representante comercial estadounidense consideró que Bruselas exigiría a Ottawa adoptar algunas normativas europeas que, en su opinión, "frenan el desarrollo empresarial" y la actividad económica.

Las declaraciones llegan después de que Ottawa y Bruselas acordaran el 30 de octubre, en una cumbre en Montreal, crear una "Alianza para el Futuro" para profundizar sus relaciones económicas, políticas y de seguridad. Según Ottawa, ese proceso podría convertir a Canadá en el primer "miembro asociado" de la UE.

Greer también expresó su preocupación por la ampliación de las exenciones arancelarias que Canadá concedió a algunas importaciones de acero y aluminio procedentes de China, a cambio de rebajas chinas para el cerdo y el marisco canadienses, tras la reunión del 17 de noviembre entre el primer ministro canadiense, Mark Carney, y el presidente chino, Xi Jinping.

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"Canadá sigue apostando por la globalización plena y nosotros estamos intentando corregir algunos de sus excesos", afirmó.

Sobre las negociaciones comerciales entre Ottawa y Washington, Greer señaló que los principales escollos siguen siendo los aranceles sectoriales sobre los automóviles, el acero y el aluminio.

"Estamos viendo un gran resurgimiento en los sectores del automóvil y del acero. Por eso, el presidente quiere ser prudente ante cualquier posible modificación", explicó.

Carney y Trump se reunieron la semana pasada en Shenzhen (China), al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC), sin alcanzar un acuerdo que permita poner fin a la disputa comercial.

El Gobierno canadiense se ha fijado como objetivo duplicar en diez años sus exportaciones a mercados distintos del estadounidense para reducir su dependencia económica de Estados Unidos.