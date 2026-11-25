"La imposición de un arancel específico adicional a las importaciones de azúcar procedentes de Brasil, así como de un arancel adicional del 10 % a las exportaciones de aeronaves terminadas desde dicho país, tiene como objetivo propiciar que Brasil se siente a negociar", señaló el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en un comunicado.

Argumentó que, "tras más de un año de conversaciones, Brasil no ha logrado ningún avance significativo para abordar las prácticas comerciales perjudiciales que socavan la competitividad de los agricultores, trabajadores, innovadores y empresas estadounidenses".

Desde julio, Washington impone un recargo del 25 % a ciertos bienes brasileños en virtud de la sección 301 de la Ley de Comercio por prácticas comerciales brasileñas consideradas perjudiciales.

La modificación propuesta este miércoles "brindaría una mayor capacidad de presión para lograr la eliminación de los actos, políticas y prácticas injustificables de Brasil", indicó la oficina comercial.

Las autoridades estadounidenses consideran que Brasil sigue exportando a Estados Unidos cantidades "considerables de azúcar —fuera de los contingentes establecidos— y aeronaves terminadas, productos que actualmente están exentos de las medidas adoptadas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Greer propone la misma Sección 301 de la ley que alcanzaría también "al azúcar importado fuera de los contingentes —de manera no discriminatoria—, a fin de evitar un incremento repentino de las importaciones de azúcar provenientes de otros países, cuyos mercados podrían ser cubiertos por Brasil".

La oficina comercial abrió un periodo de consultas hasta el 7 de diciembre de 2026 para revisar la actual propuesta.