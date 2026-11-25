El tribunal justificó el aplazamiento en la necesidad de presentar documentación adicional, aunque el equipo de defensa de la periodista aseguró que, al término de la sesión, todavía desconocía qué documentos debía aportar, de acuerdo con un comunicado publicado por Mada Masr en su cuenta oficial de X.

Durante la audiencia celebrada este miércoles, el juez escuchó los argumentos de la defensa, que, según explicó el abogado de Mada Masr, Hassan al Azhari, se centran en la ausencia de intención delictiva por parte de Attalah y en las pruebas de que el medio ha intentado obtener una licencia por las vías legales.

La última solicitud se presentó el pasado 9 de noviembre ante el Consejo Supremo de Regulación de los Medios de Comunicación, mediante una entrega presencial en la sede del organismo.

Además, el día 17, Mada Masr envió una carta certificada en la que reiteró su disposición a abonar las tasas correspondientes y aportar cualquier documentación adicional que se le requiriese.

Se trata de la tercera solicitud presentada por el medio desde que una ley de 2018 estableció la obligatoriedad de obtener una autorización de la autoridad reguladora nacional para ejercer actividades periodísticas.

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La condena recurrida, dictada el pasado 27 de octubre en el caso 11743/2026, impuso a Attalah una multa de tres millones de libras egipcias (unos 48.000 euros) y ordenó el cierre de Mada Masr y el decomiso de sus equipos.

La periodista permaneció detenida durante varias horas y fue puesta en libertad tras el pago de la sanción.

La directora de Mada Masr afronta también otro procedimiento, el caso 3219/2024, en el que fue condenada en ausencia a un año de prisión por difusión de noticias falsas y gestión de un sitio web sin licencia.

El nuevo juicio de esta causa permanece suspendido después de que la defensa solicitara la recusación del juez Mohamed Mubarak, el mismo magistrado que dictó la condena de octubre, al considerar que "ya había formado una opinión previa contra la acusada".

El Tribunal de Apelaciones de El Cairo Norte tiene previsto examinar mañana, 26 de noviembre, la petición de recusación.

El procedimiento permanecerá paralizado hasta que se resuelva esta solicitud: si es rechazada, el nuevo juicio continuará ante el mismo juez, mientras que, si prospera, la causa será trasladada a otro tribunal.

Creado en 2013, Mada Masr es uno de los escasos medios independientes de Egipto y permanece bloqueado en el país desde hace años.

La situación ha suscitado críticas de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas.