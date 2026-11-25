Las cifras, procedentes de la encuesta de salud familiar de 2025, fueron publicadas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre.

La violencia física fue la forma de maltrato más frecuente, al afectar al 22,5 % de las mujeres que habían estado casadas, frente al 25,5 % de 2021; mientras que la violencia psicológica descendió del 22,2 % al 19,8 %, y el 5,1 % declaró haber sufrido violencia sexual.

El organismo estadístico también destacó una reducción de la mutilación genital femenina (MGF) y detalló que, entre las chicas de hasta 19 años, el porcentaje de quienes habían sufrido esta práctica pasó del 21,4 % en 2014 al 14,2 % en 2021 y al 11,4 % en 2025.

En el caso de las mujeres de entre 15 y 49 años que habían estado casadas, la prevalencia descendió del 85,6 % en 2021 al 79,3 % en 2025.

CAPMAS indicó que el 75,3 % de los procedimientos declarados por estas mujeres fueron realizados por médicos y alrededor del 13 % por personal de enfermería.

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Egipto ha impulsado desde la década de 1990 distintas iniciativas para combatir la mutilación genital femenina, entre ellas reformas legislativas, campañas de sensibilización y programas sanitarios y educativos.

En 2021 el país endureció las penas contra quienes participan en esta práctica, incluidos médicos y enfermeros, y tipificó como delito su incitación.

Entre las iniciativas figura la campaña 'Protégela de la mutilación genital femenina', puesta en marcha en 2019, que había alcanzado más de 154,7 millones de usuarios en redes sociales hasta junio de 2026.

Además, el Comité Nacional para la Eliminación de esta práctica realizó 5.372 actividades sobre el terreno, con más de 30,5 millones de contactos directos.

En 2025 Egipto contaba con 12 unidades de atención a mujeres en hospitales universitarios, 18 unidades de respuesta médica en centros de atención primaria, tres clínicas de medicina forense y 11 refugios para supervivientes de violencia.