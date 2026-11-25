El Enfoque Programático Multifase (MPA, por sus siglas en inglés) Housing Opportunities Made Equal (HOME) será ejecutado en dos etapas durante diez años, y fortalecerá el crédito hipotecario y la oferta habitacional, mejorará la capacidad institucional del sector y creará condiciones para una mayor participación del sector privado, indicó un comunicado oficial.

"Con un financiamiento de 230 millones de dólares, la primera etapa del MPA, HogarES, prevé beneficiar a unos 39.000 hogares, con especial atención a familias de ingresos bajos y medios, trabajadores informales, compradores de primera vivienda y hogares encabezados por mujeres", dijo el BM.

La iniciativa 'HogarES' se extenderá desde 2027 hasta 2031, y busca movilizar 335 millones de dólares en capital privado y apoyar la creación de alrededor de 11.700 empleos equivalentes por año, incluidos más de 5.000 para mujeres y unos 1.550 para jóvenes, agregó el ente multilateral.

Explicó que el programa combina el apoyo del BM para fortalecer el financiamiento, la gestión de suelo y el marco institucional del sector con la experiencia de la Corporación Financiera Internacional (IFC, en inglés) para facilitar una mayor participación privada.

La IFC brindará asesoría en la estructuración de proyectos y construcción sostenible, contribuyendo a generar oportunidades para atraer mayor inversión privada, agregó el comunicado oficial.

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"A través de este proyecto, acompañamos a El Salvador en sus esfuerzos por ampliar el acceso a viviendas asequibles y resilientes, movilizando capital privado para llegar a más hogares”, dijo Diletta Doretti, gerente de país del Grupo Banco Mundial para El Salvador.

En su comunicado, el BM indicó que "El Salvador ha avanzado en la modernización de su sector habitacional, mientras continúa trabajando para responder a las necesidades de vivienda y fortalecer la resiliencia de los hogares frente a eventos extremos y otros desastres naturales".

"Estos esfuerzos son particularmente relevantes en un país donde alrededor del 68 % de los hogares presenta algún tipo de déficit habitacional", añadió.

El ministro de Hacienda de El Salvador, Jerson Posada, dijo por su parte que "contar con un socio estratégico como el Banco Mundial permitirá expandir las opciones de financiamiento para vivienda de interés social, fortalecer al sector y generar nuevas oportunidades de empleo y crecimiento en el país", de acuerdo con el comunicado oficial.