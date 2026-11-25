Esta instalación que reacciona a quienes la recorren, así como al viento y a la lluvia, fue inaugurada hoy al público y permanecerá abierta hasta el 24 de diciembre en los senderos, el bosque y el estanque de marea de los jardines Hama-rikyu para convertirlos en un espacio de arte nocturno.

Quien recorra el jardín podrá interactuar con la obra y dejar huella de su paso por ella: empujar los enormes ovoides luminosos, que brillan, emiten un tono y se reincorporan solos mientras los de alrededor responden uno tras otro, o acercarse a unos árboles que se encienden y resuenan al paso de personas, o incluso de animales salvajes.

También podrá mover el cuerpo ante otro tipo de ovoides, cuyos patrones de color cambian según la perspectiva del espectador, mientras que otras obras dependen del viento, la lluvia y la humedad, que modifican de forma constante su movimiento y su altura.

Para el fundador de teamLab, Toshiyuki Inoko, Hama-rikyu es un lugar especial: un jardín con 400 años de historia y vestigios del periodo Edo en pleno centro de Tokio. "Tener eso es muy especial", explica en una entrevista a EFE.

El artista asegura que, desde mucho antes de la apertura de los museos teamLab Borderless y Planets, quería acercar al público las formas y las texturas de la naturaleza que evidencian el paso del tiempo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Un tiempo difícil de comprender para los humanos porque su vida es más breve que todas esas formaciones, afirma, y que suelen encontrarse en lugares pequeños, poco conocidos y de difícil acceso.

La inspiración la encontró en las formas de la naturaleza de su Tokushima natal, donde muy cerca se pueden encontrar cañones como el de Oboke y Koboke. Formaciones naturales que transporta a la capital en forma de instalaciones artísticas de luz y sonido, que pretenden hacer reflexionar al espectador sobre la continuidad espaciotemporal y cómo somos parte de ella.

"Me gustaría que la gente comprenda que existe un largo periodo de tiempo continuo del que nuestra existencia forma parte, y del que no podemos separarnos, porque la manera en que percibimos el mundo es inseparable de la existencia. Todo existe en esta larga continuidad de la que somos parte", explica Inoko, antes de añadir que su deseo es que las personas se emocionen al visitar su nueva obra en el jardín.

El colectivo teamLab, fundado en Tokio en 2001, es un grupo artístico que explora la relación individuo con el mundo y experimenta con la confluencia del arte, la ciencia, la tecnología y el mundo natural.

Las instalaciones del colectivo se han exhibido por todo el mundo incluyendo ciudadades como: Nueva York, París, Londres, Singapur, Melbourne o Macao entre otras.