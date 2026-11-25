Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, entre julio y septiembre, 60,2 millones de personas tenían una ocupación y 1,8 millones buscaban trabajo, 30.274 más que un año antes.

La población económicamente activa rozó los 62 millones, aunque la tasa de participación bajó del 59,5 % al 59,0 %.

Con cifras ajustadas por estacionalidad, el desempleo se situó en el 2,6 %, un nivel similar al del trimestre anterior.

Los servicios diversos sumaron 337.000 ocupados en un año y los servicios profesionales, financieros y corporativos, 150.000.

La construcción y las actividades del gobierno y los organismos internacionales también destacaron por sus aumentos.

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En cambio, el sector primario registró 271.000 ocupados menos y el comercio, 86.000 menos.

La subocupación afectó a 4,1 millones de personas que necesitaban y podían trabajar más horas, mientras que su proporción entre los ocupados bajó del 7,2 % al 6,9 %.

México registró 582.072 mujeres ocupadas más que un año antes, frente a un incremento de 46.921 hombres, el 92,5 % del aumento neto.

La participación laboral femenina subió del 45,7 % al 45,9 %, mientras la masculina cayó del 75,1 % al 73,9 %.

El empleo informal alcanzó a 33,1 millones de personas, 120.391 más que un año antes, aunque su peso en la ocupación total bajó del 55,4 % al 55,0 %.

El número de mujeres en la informalidad aumentó en 259.594 y el de hombres disminuyó en 139.203.

Por modalidad, los negocios del sector informal sumaron 643.723 ocupados y el trabajo doméstico remunerado, 119.397.

En cambio, la ocupación informal disminuyó en 379.536 personas en empresas, gobierno e instituciones y en 263.193 en el ámbito agropecuario.

Por estados, Oaxaca registró la mayor tasa de informalidad (80,6 %), seguido de Guerrero (79,1 %) y Chiapas (77,4 %).

En contraste, Coahuila presentó la menor (34,8 %), mientras que Guerrero combinó la segunda mayor tasa de informalidad con la menor de desempleo (1,1 %).