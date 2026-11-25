"La seguridad de los participantes y espectadores es nuestra máxima prioridad y, tras consultar detenidamente con la Alcaldía y las entidades colaboradoras, hemos tomado la decisión de aplazar la celebración de este año", informó Macy's en un comunicado.

El desfile, que este año cumple 100 años, estaba previsto para mañana por la mañana, pero ahora pasará a celebrarse el sábado a las 8:30 hora local (13:30 GMT).

Según señaló la prensa, la única vez que el desfile de Acción de Gracias de la Gran Manzana ha sido aplazado fue durante la Segunda Guerra Mundial, de 1942 a 1944.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió este miércoles de que la "fuerte tormenta costera", que tiene lugar en medio del mayor tráfico aéreo en 16 años, podría generar inundaciones, mareas altas extraordinarias ('king tides') y nevadas.

El sistema se desplazará a lo largo de la costa este, desde Florida hasta la región de Nueva Inglaterra.

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El estado de Nueva York anticipa condiciones invernales, sobre todo en lugares de alta elevación, y la Gran Manzana, la península de Long Island y el Valle del Hudson esperan también lluvias, inundaciones costeras y rachas de viento, anunció la gobernadora Kathy Hochul.

La oficina de Gestión de Emergencias de la ciudad de Nueva York indicó que se esperan vientos sostenidos de 30 a 38 millas por hora (mph), con "posibles" rachas de 50 a 60 mph, y los peores momentos entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde del jueves, sobre todo en "puentes y otros lugares elevados".

Mientras, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, declaró este miércoles el estado de emergencia para movilizar recursos por la tormenta.