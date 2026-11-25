"El Gobierno nacional informa que no adelantará acciones encaminadas para el ingreso y adhesión de Colombia al Grupo de los BRICS y al Nuevo Banco de Desarrollo (conocido como Banco de Desarrollo de los BRICS)", señaló la Cancillería en un comunicado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores agregó que "Colombia no dará continuidad a las actuaciones dirigidas a concretar dicha vinculación, ni se adelantarán nuevas gestiones relacionadas con dicho órgano multilateral".

"El Gobierno nacional seguirá trabajando con otros organismos multilaterales y con sus demás socios internacionales para movilizar recursos y asistencia técnica que contribuya a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo (...) Colombia reitera su compromiso con el multilateralismo y su disposición a fortalecer el diálogo y la cooperación", agregó la información.

En mayo de 2025, el entonces mandatario colombiano, Gustavo Petro, se entrevistó con la presidenta del NDB, Dilma Rousseff, en Shanghái y le entregó una carta en la que manifestó el interés del país de ser miembro del banco como miembro prestatario.

En esa época, el Gobierno buscaba recibir préstamos a tasas bajas que le permitieran financiar proyectos de desarrollo en infraestructura, energías renovables y salud, entre otros.

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Esa solicitud fue presentada horas después de que EE.UU. anunciara que se opone "enérgicamente" a la financiación de proyectos y próximos desembolsos por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de otras instituciones financieras multilaterales para empresas controladas por China en Colombia y otros países de la región.