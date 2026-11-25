La conmemoración, encabezada por el canciller nicaragüense, Valdrack Jaentschke, y la embajadora de Cuba en Managua, Iliana Teresa Fonseca Lorente, se realizó en la avenida De Bolívar a Chávez, en donde fue instalado este año una escultura gigante de metal en homenaje a Fidel Castro.

Al pie de ese monumento, los trabajadores de la Cancillería de Nicaragua y de la delegación diplomática cubana, rindieron homenaje al fallecido líder cubano con ofrendas florales.

"Por ese hermandad histórica que ha existido entre Cuba y Nicaragua, entre Fidel y los líderes nicaragüenses, entre el comandante Daniel (Ortega), entre la compañera Rosario (Murillo), el comandante en jefe Fidel Castro, a lo largo de todos estos años, nuestra hermandad y nuestra unidad cada vez está más fuerte y más cercana", destacó la embajadora de la isla en el acto, según la prensa oficial nicaragüense.

La diplomática dijo que hoy se conmemora la vida y el legado de "un hombre que no sólo que le pertenece al pueblo cubano, sino un hombre que, por su trascendencia, es latinoamericanista, es caribeño y es un hombre de todos aquellos que luchan por el bienestar y la justicia de nuestros pueblos".

Castro lideró en 1959 la revolución nacionalista que, años después y tras el apoyo de la Unión Soviética, devino en socialista y colocó a Cuba en el foco de la escena internacional, especialmente durante la Guerra Fría.

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Nicaragua es el principal aliado político de Cuba en Centroamérica.