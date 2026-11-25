Aunque el Ejecutivo aún no ha definido los criterios de entrega de los bonos, Cuba dijo -a la emisora RPP- que "es más o menos un monto equivalente a un porcentaje de la canasta básica de la pobreza extrema, para que no sea el pobre extremo el que sufre el choque (...) de alrededor de 240 soles (70 dólares)".

Esta cifra es mayor al bono anunciado inicialmente, que se estimaba en 200 soles mensuales (57 dólares).

El ministro explicó que también se ofrecerán subvenciones para los pescadores y agricultores que están teniendo pérdidas económicas debido a las intensas lluvias y al incremento inusual de la temperatura del mar.

Cuba señaló que el bono para los pescadores ya está listo y empezará a entregarse en diciembre próximo.

Esta bonificación, de 1.500 soles (432 dólares) y en dos cuotas, está destinada a los pescadores artesanales que no sean beneficiarios de algún otro programa social del Estado, según informó el Gobierno esta semana.

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El Ministerio de Economía estima que el sector pesquero tendrá un retroceso de un 40 % en 2026, debido al calentamiento del mar por el fenómeno climático que ha provocado la disminución de la captura de anchoveta, su principal recurso marino, una situación que ha generado una caída de un 26 % en los ingresos de los pescadores formales.

Igualmente, la subvención para los agricultores está a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, pero aún no se ha anunciado a cuánto ascenderá.

"Son bonos diferenciados. No se cruzan", manifestó el ministro Cuba sobre las medidas de urgencia adoptadas por el gobierno para atender a dos de las actividades económicas más afectadas por El Niño.

Por otro lado, el jefe de cartera anticipó que presentará un crédito suplementario en enero próximo para incorporar los 18.000 millones de soles (5.200 millones de dólares) del plan de estabilización contracíclico, puesto en práctica por el Ejecutivo peruano para afrontar el fenómeno climático y el incremento internacional de precios de los combustibles.

El Niño es un fenómeno sin una periodicidad fija que se caracteriza por el calentamiento anómalo del Pacífico tropical, lo que genera lluvias torrenciales en las costas de Ecuador y el norte de Perú, que se ven afectadas por el desborde de ríos e inundaciones.

El actual episodio de El Niño está catalogado como extraordinario. debido a que la temperatura del Pacífico Este Tropical está unos cinco grados centígrados por encima del promedio histórico para esta época del año, por lo que las autoridades pronostican un evento superior en intensidad a episodios similares en 1982-1983, 1997-1998 y 2016-2017.