En su evaluación, todos los principales países están subsidiando áreas estratégicas de sus economías, algo que debe replicarse en la región en activos como el agua, la biodiversidad y los minerales estratégicos, “pero en cada uno de los minerales, como el cobre, el niobio o las tierras raras”, ejemplificó el titular de la Cepal, en declaraciones a EFE en Brasilia.

Según Salazar-Xirinachs, el gran desafío consistirá en equilibrar las políticas sectoriales y la colaboración regional entre países que posean recursos similares, haciendo frente a las potencias mundiales y a los países emergentes.

“Nuestra recomendación es que no sean tímidos, sino ambiciosos en políticas sectoriales. Creemos mucho en las iniciativas de clúster de colaboración entre los sectores público, privado y académico”, afirmó.

La comisión de las Naciones Unidas evalúa que muchos países de la región, presionados por un momento fiscal “complicado”, han mantenido tasas de inversión pública “muy bajas”, lo que ha dificultado la atracción de inversiones privadas, ya que ambas “están muy correlacionadas”.

Salazar-Xirinachs propone que los países intenten negociar con acreedores internacionales y privados para evitar seguir comprometiendo tres o cuatro puntos del producto interior bruto (PIB) para el pago de los intereses de la deuda pública.

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“Si se pudiera reestructurar la deuda, pasando los pagos hacia años posteriores, pues se podría liberar un punto y medio, dos puntos del PIB para necesidades de desarrollo”, enfatizó.

Por otro lado, el jefe de la Cepal también abogó por la responsabilidad en la financiación de políticas de desarrollo productivo y de bienestar social para evitar la “trampa” de la baja capacidad de crecimiento pese a los altos niveles de impuestos y gasto público.

En ese sentido, citó a su país natal, Costa Rica, como ejemplo de una nación que alcanzó un Estado del bienestar “de los más avanzados entre los países en desarrollo”, pero que desde hace décadas también sufre presiones financieras debido al envejecimiento de la población y al consecuente déficit de pensiones.

“Hay un punto de equilibrio, que es de los temas más difíciles de corto plazo para los países: no dejar que el déficit fiscal siga una trayectoria de aumento mientras no deje de invertir sectorial y transversalmente”, señaló.