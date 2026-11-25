"Esperamos. La invitación sigue en pie y confiamos en que los europeos reaccionarán de un modo u otro", aseveró a la televisión pública rusa.

Señaló que Moscú debate con los europeos "la posición con la cual quisieran participar en estas negociaciones".

Además, Ushakov comentó que sostuvo conversaciones telefónicas con los mediadores estadounidenses para la guerra ruso-ucraniana, Jared Kushner y Steve Witkoff, tras la reunión entre los mandatarios de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, en la ciudad china de Shenzhen.

Sin embargo, negó que la parte rusa dialogue con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

La semana pasada Putin invitó a representantes de la UE a Moscú para que expliquen la agenda con la que participarían en futuras rondas de negociación de paz con Ucrania.

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"Tenemos que entender con qué (agenda) Europa va a participar en esas negociaciones. Por lo tanto, por los canales diplomáticos hemos propuesto a los europeos venir a Moscú para que nosotros entendamos su postura", dijo en una rueda de prensa en Shenzhen.

El mandatario ruso afirmó que Estados Unidos insiste "continuamente" en que Rusia acepte a los representantes de la UE en la mesa de diálogo sobre Ucrania.

Con todo, Putin aún no ha dado su visto bueno a que la UE cuente con un asiento en futuras rondas, ya que acusa a los europeos de ser parte del conflicto al suministrar armamento al bando ucraniano.

Además, dijo haber aceptado las propuestas de Washington de integrar la seguridad de Ucrania en el marco de la arquitectura de seguridad continental.

Durante la última ronda de negociaciones tripartitas entre Rusia y Ucrania, con la mediación de Estados Unidos, que culminó el 11 de noviembre, los representantes europeos no participaron directamente en las reuniones, aunque sí estuvieron en Abu Dabi en esas fechas y mantuvieron consultas en los márgenes con las delegaciones de Ucrania y EE.UU..

El Kremlin, que se ha pronunciado en otras ocasiones en contra de la participación europea y afirmaba que una de las metas de Bruselas es ganar tiempo para que el ejército de Ucrania obtenga un respiro, comentó esta semana que Bruselas podría sumarse sólo después de la celebración de otra ronda tripartita más.