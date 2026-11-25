"El despliegue de cualquier contingente extranjero en territorio ucraniano -algo que hemos reiterado a diversos niveles, incluyendo al presidente (Vladímir) Putin- es absolutamente inaceptable para Rusia", aseveró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

El representante del Kremlin comentó las recientes declaraciones de Jonshon durante una intervención en el Royal United Services Institute (RUSI), en la que exigió enviar inmediatamente tropas occidentales a Ucrania sin esperar un alto el fuego.

El exprimer ministro británico argumentó que Occidente debería desplegar tropas lejos del frente para demostrar que el futuro de Ucrania no puede ser dictado por Rusia, y llamó a permitir el ingreso de Ucrania en la OTAN.

"Conocemos al Boris Johnson, su papel destructivo (en el conflicto ucraniano). Es la persona que impidió el cese de la guerra en 2022 y que mantiene un enfoque que dista mucho de ser pacífico", añadió Peskov, quien lamentó que desde las capitales europeas como Bruselas se han escuchado voces que llaman a emplazar contingentes militares en Ucrania.

"Lo repito una vez más, esto es algo absolutamente inaceptable", zanjó.

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Este mismo miércoles el expresidente ruso, Dmitri Medvédev, uno de los principales halcones del Kremlin, calificó a Johnson de "degenerado y desaliñado (...) provocador excepcional".

Medvédev, conocido por sus declaraciones soeces, recordó que el político británico "disuadió a la banda de Kiev de firmar un tratado de paz al comienzo de la guerra, y ahora presiona frenéticamente para que entren tropas de la OTAN en Ucrania de inmediato".

"Cuando se le plantea la pregunta razonable de si esto conducirá a una guerra entre Rusia y la Alianza, el cerdo desaliñado chilla obstinadamente que eso no sucederá, porque la OTAN es mucho más fuerte que Rusia y los rusos simplemente temerán a su poder", indicó.

Indicó que de desatarse una guerra abierta entre Rusia y Occidente, "Johnson debería ser ahorcado de inmediato en la plaza de Trafalgar. Para que este peludo salchichón cuelgue como una advertencia para la posteridad, y apeste durante semanas como en la Edad Media".

Eso, sostuvo, "si el provocador sobrevive" y si Londres todavía está en pie cuando termine la guerra.