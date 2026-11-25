Alcívar fue detenido en España el domingo 22 de noviembre y entregado ese mismo día a la Policía Nacional de Ecuador "bajo la forma de una supuesta expulsión administrativa ejecutada por la Policía Nacional en una operación conjunta con agentes ecuatorianos desplazados a España", según relata su letrado, Gonzalo Boye.

Esta operación se produjo a pesar de que la Audiencia Nacional española había rechazado la extradición del detenido a Ecuador, tras no haber ofrecido este país garantías suficientes su seguridad.

En sendos escritos a la Sala que estudió su extradición, a los que ha tenido acceso EFE, la defensa de Alcívar advierte de que lo ocurrido "priva de efecto a lo resuelto por la Sala y coloca a mi representado, precisamente, en la situación de riesgo para su vida e integridad que motivó la denegación" de la entrega.

"Ni esta defensa ni, hasta donde le consta, esta Sala recibieron comunicación alguna antes de la ejecución de la expulsión", denuncia Boye.

Horas después, la Audiencia Nacional ha respondido que no se considera competente para resolver sobre su extradición, que ya quedó archivada en diciembre de 2025 y no tiene competencias para resolver sobre "cuestiones ajenas" al procedimiento.

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Aun así, la Audiencia Nacional indica que el solicitante puede interponer "la correspondiente denuncia o querella ante el órgano jurisdiccional competente por ello", algo que tienen previsto hacer los representantes legales de Willy, que acudirán a los juzgados de instrucción, según fuentes de la defensa consultadas por EFE.

Alcívar fue detenido por primera vez en España el 23 de octubre de 2024 junto a su hermano, Álex Iván, Ronco, al que la Audiencia Nacional española accedió a extraditar al haber enviado Ecuador en tiempo las garantías que también requirió para autorizar la del hermano y que en su caso llegaron pasado ya el plazo.

Estaba reclamado por dos hechos diferentes: uno por asaltar un canal de televisión mientras emitía en directo en Guayaquil el 9 de enero de 2024 y otro por la presunta extorsión a un ciudadano al que le indicaron que tenía que pagar 20.000 dólares para no atentar contra sus familiares.

A su llegada a Ecuador, ingresó en prisión por otros delitos -reclutamiento de menores y narcotráfico- y el ministro del Interior ecuatoriano manifestó que podría ser extraditado a Estados Unidos.

Por ello la defensa solicita a la Audiencia Nacional española que "con carácter urgente" indique a Ecuador que España no consiente la entrega a Estados Unidos ni a ningún otro Estado, y que lo ponga también en conocimiento de la embajada estadounidense.

"La operación de 22 de noviembre dio al Estado requirente más de lo que habría obtenido con una extradición concedida. Lo recibió sin las garantías penitenciarias que la Sala exigió y que Ecuador no prestó, y lo recibió, además, libre de la especialidad y de la prohibición de reextradición" a un tercer país.

Sin embargo, prosigue, "las consecuencias han tardado horas en manifestarse: a su llegada se le imputó un delito (...) que no figuraba en ninguna demanda" y el ministro "anuncia su extradición a los Estados Unidos".

Nada de esto, lamenta, hubiera sido posible "si la entrega se hubiera hecho por el cauce que el Tratado (de extradición) establece".