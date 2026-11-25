Erdogan recibió a Haftar en el palacio presidencial en Ankara, junto al ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, y el titular de Defensa, Yasar Güler, señala un comunicado de la Presidencia, que no da más detalles sobre el encuentro.

Haftar se entrevistó primero con Fidan, luego con Güler, con el titular de Energía, Alparslan Bayraktar, y el jefe de los servicios secretos, Ibrahim Kalin, informa la agencia de noticias oficial turca Anadolu.

En estas reuniones participaron también tres hijos del mariscal: Jaled Haftar, jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas; Saddam Haftar, vicejefe del mismo cargo y considerado ampliamente como sucesor de su padre en el poder; y Belqasim Haftar, director del fondo libio para el desarrollo y la reconstrucción.

La visita no había sido anunciada previamente y no figura en la agenda pública de Erdogan de hoy.

Durante años, Ankara apoyó al Gobierno de Unidad Nacional de Trípoli, el único reconocido por Naciones Unidas, proporcionándole armamento, asesoría y tropas para fortalecerlo frente a los intentos de Haftar por hacerse con el control del país.

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En el último año, sin embargo, se han multiplicado los contactos de Turquía con los dirigentes de la parte oriental libia, bajo el mando del mariscal, con lo que mantiene contactos con ambos bandos en el país árabe.

En junio pasado, Kalin viajó a Bengasi para encontrarse con Haftar, y en agosto hizo lo propio Fidan, en una visita a Libia que incluyó también reuniones en Trípoli.

Además, en octubre, el Parlamento libio —con sede en Tobruk y bajo influencia de Haftar— ratificó el acuerdo bilateral de delimitación de las zonas económicas exclusivas (ZEE) en el Mediterráneo, firmado en 2019 entre Ankara y Trípoli, y rechazado reiteradamente hasta entonces por las autoridades orientales del país árabe.

Fidan confirmó la semana pasada que Erdogan también tiene previsto participar en la cumbre turco-africana que se celebrará los próximos 8 y 9 de diciembre en Trípoli.

Según la televisión A Haber, la visita de Haftar de hoy se enmarca en los esfuerzos de Turquía por impulsar una reunificación definitiva de Libia, dividida desde la caída de Muamar Gadafi en 2011.