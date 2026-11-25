Haftar fue recibido en el aeropuerto por el jefe del Estado Mayor turco, Selçuk Bayraktaroglu, antes de entrevistarse con el ministro de Exteriores, Hakan Fidan.

La visita, que no había sido anunciada previamente, no figura en la agenda oficial del presidente, el islamista Recep Tayyip Erdogan, aunque la emisora A Haber asegura que Haftar llegó invitado por el mandatario turco, razón por la que se supone que también tendrá lugar una reunión entre ambos.

Durante años, Ankara apoyó al Gobierno de Unidad Nacional de Trípoli, el único reconocido por Naciones Unidas, proporcionándole armamento, asesoría y tropas para fortalecerlo frente a los intentos de Haftar por hacerse con el control del país.

En el último año, sin embargo, se han multiplicado los contactos de Turquía con los dirigentes de la parte oriental libia, bajo mando del mariscal.

En junio pasado, el jefe de los servicios secretos turcos, Ibrahim Kalin, viajó a Bengasi para encontrarse con Haftar, y en agosto hizo lo propio Fidan, en una visita a Libia que también incluyó reuniones en Trípoli.

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Además, en octubre, el Parlamento libio -con sede en Tobruk y bajo influencia de Haftar- ratificó el acuerdo bilateral de delimitación de las zonas económicas exclusivas (ZEE) en el Mediterráneo, firmado en 2019 entre Ankara y Trípoli, y rechazado reiteradamente hasta entonces por las autoridades orientales del país árabe.

El pasado día 12, Bayraktaroglu recibió en Ankara al jefe del Estado Mayor del este de Libia, Jaled Haftar, hijo del mariscal, el mismo día en que Erdogan se reunió, en los márgenes de la cumbre del clima en Antalya, con el primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional, Abdelhamid Dbeiba.

Según A Haber, esta visita se enmarca en los esfuerzos de Turquía por impulsar una reunificación definitiva de Libia, dividida desde la caída de Muamar Gadafi en 2011.