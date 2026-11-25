Unas tres horas después del inicio de operaciones, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, restaba 1.934,2 puntos, hasta los 56.710,43 enteros, después de que en la jornada del martes el Nikkei subiera un 3,91 %.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, ganaba un 2,47 %, o 90,66 puntos, hasta las 3.764,88 unidades.

La tendencia a la baja de la Bolsa japonesa sigue en la línea de la caída registrada en la víspera en el índice tecnológico estadounidense Nasdaq -que el día anterior había registrado su mejor jornada desde abril de 2025-, así como de los mercados de valores surcoreano y taiwanés, fuertemente vinculados al sector tecnológico.

La vuelta de Huang a la dirección de Nvidia, decisión que el presidente estadounidense, Donald Trump, se atribuyó personalmente, no ha despejado las dudas sobre la compañía, que aún afronta investigaciones por el posible desvío de sus chips a China.

En el parqué tokiota, grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, considerado uno de los principales inversores en IA a nivel mundial y que ha apostado fuerte por OpenAI, el creador de ChatGPT, se desplomaba un 15,95 %.

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El fabricante de chips Kioxia se hundía también un 15,11 %, mientras que Fujikura, que fabrica cables eléctricos para centros de datos, perdía un 13,98 %.

En el sector de los semiconductores también había fuertes caídas: Advantest se depreciaba un 14,3 %, Tokyo Electron, un 13,11 %, y Disco, un 9,92 %.

En el sector bancario, las pérdidas eran más leves. MUFG, el mayor banco de Japón, se dejaba un 1,62 %, y sus rivales Mizuho y SMBC, crecieron un 3,86 % y un 2,55 %.

El sector del automóvil registraba resultados mixtos. Toyota, el mayor fabricante de vehículos japonés, subía un 2,51 %, y su rival Honda, un 0,57 %, pero Nissan bajaba un 4,42 %.

Por contra, el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony ganaba un 3,1 %, y la empresa de videojuegos Nintendo se incrementaba un 3,74 %.