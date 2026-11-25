Concebido para operar en diversas partes del mundo, incluidas las regiones polares, en campañas medioambientales e investigación científica, el buque cuenta con laboratorios a bordo, tiene capacidad para desplegar vehículos submarinos teledirigidos y puede dar apoyo a embarcaciones auxiliares y helicópteros.

Su propulsión principal recae en un sistema automatizado 'DynaRig' de 1.746 metros cuadrados de superficie vélica repartida en dos mástiles giratorios, lo que le permitirá dar la vuelta al mundo impulsado exclusivamente por viento.

Para garantizar su operatividad sin depender de combustibles fósiles, incorpora además paneles solares, recuperación de energía durante la navegación, almacenamiento en baterías, pilas de combustible de hidrógeno y cuatro generadores que emplean metanol ecológico y gasóleo marino solo como encendido inicial.

La directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, Eva Saldaña, destacó la emoción de que el barco "más innovador" de su historia toque el agua en Vigo, territorio ligado al origen del movimiento en España, para servir de ejemplo en la navegación mundial de bajas emisiones.

Por su parte, los codirectores generales de Freire Shipyard, Marcos y Guillermo Freire, subrayaron que el proyecto supuso un importante reto tecnológico y de ingeniería que demuestra que una construcción naval más sostenible "no solo es necesaria, sino que también es técnicamente factible".