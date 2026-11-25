El pontífice reflexionó sobre el capítulo de 'Gaudium et spes', dedicado a la promoción de la paz ,y afirmó que "estamos llamados a ser hermanos y hermanas, y a construir un mundo de paz".

Afirmó que la enseñanza de 'Gaudium et spes", uno de los documentos principales que surgió del Concilio Vaticano II, "no es en absoluto ingenua" y que "no hay lugar para la resignación, como si la violencia fuera inevitable".

Recordó, citando su encíclica 'Magnifica humanitas', que "la revolución digital está modificando la gramática de los conflictos. A la guerra visible se suman formas híbridas: ataques cibernéticos, manipulación de la información, campañas de influencia y automatización de decisiones estratégicas".

"Los conflictos, que hoy se presentan cada vez más inhumanos y devastadores, aumentan el odio y las injusticias entre los pueblos, además de desfigurar la creación y su belleza", añadió.

A este respecto, volvió a reafirmar el concepto ya incluido en 'Gaudium et spes', de que "es necesario reafirmar con fuerza que la carrera de armamentos es la plaga más grave de la humanidad y perjudica a los pobres de manera intolerable".

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Así como que en el Concilio Vaticano II aunque no niega "el derecho a la autodefensa" de los Estados "se pone de manifiesto la necesidad de organismos internacionales capaces de intervenir eficazmente para restablecer la justicia vulnerada, actuando en defensa de quienes sufren la opresión".

"El Concilio invoca, por tanto, la disponibilidad para promover instituciones al servicio de la paz, construyendo juntos un orden político y económico mundial fundado en la cooperación, el diálogo y el intercambio de los recursos culturales y materiales de las naciones, al servicio de un desarrollo humano integral", añadió.

El papa concluyó que "no debemos tener miedo de estar en primera línea en la construcción de la paz y en la defensa de la dignidad humana, tanto mediante la oración constante como a través de opciones sociales y políticas coherentes".