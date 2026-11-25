El arzobispo argentino coordinará durante cinco años este organismo, entendido como "una red de colaboración pastoral entre las Iglesias particulares, las Conferencias Episcopales, sus uniones regionales y continentales, y las estructuras jerárquicas orientales".

Este nombramiento entra dentro de los cambios que ha establecido el pontífice con la publicación, este miércoles, de un 'motu proprio', documento papal, en el que queda abolida la Comisión Internacional de Pastoral Penitenciaria Católica (ICCPPC), como persona jurídica pública canónica.

La misión del Servicio de Animación Pastoral Penitenciaria será promover la atención pastoral en las prisiones a nivel universal, acompañar a las Iglesias particulares en el desarrollo de la atención pastoral en las prisiones, promover la reflexión teológica, espiritual y pastoral compartida y proporcionar formación para trabajadores pastorales, incluso mediante herramientas digitales, entre otros.

Asimismo el organismo promoverá "la dignidad de la persona humana en el contexto de la detención, ofreciendo contribuciones a una mayor humanización de las políticas penitenciarias".