Por votos 44 a favor y cuatro en contra, el Senado aprobó un proyecto de ley que contiene también ajustes para 2027 en educación, sanidad, cultura o igualdad y que despertó críticas en la oposición y protestas en las calles.

"Es un presupuesto responsable, que cuida las necesidades inmediatas pero sin olvidar la responsabilidad sobre el futuro", dijo tras la votación el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien reconoció que "fue un proceso de varias semanas pero de mucho diálogo".

La propuesta inicial incluía recortes significativos en programas sociales emblemáticos pero, tras semanas de discusión y negociación con una parte de la oposición, el Ejecutivo repuso algunas partidas.

Entre ellas, los 1.879 millones de dólares para los sitios de memoria y el popular programa estatal "Yo elijo mi PC", en vigor desde hace casi dos décadas y gracias al cual estudiantes de bajos recursos acceden a ordenadores.

"La palabra recorte no es una buena palabra porque es un presupuesto que aumenta el gasto", añadió Quiroz.

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El Gobierno logró también la aprobación del Parlamento para endeudarse el próximo año por hasta 25.600 millones de dólares.

La aprobación de los presupuestos da un respiro a Kast, que enfrenta un momento difícil, con varias polémicas abiertas y una popularidad inferior al 20 % en la mayoría de las encuestas.

La votación tiene lugar además en un contexto económico complejo, con un PIB que cayó en el tercer trimestre del año un 1,1 % y con más de un millón de personas desempleadas.

Kast, el primer mandatario de extrema derecha desde el retorno a la democracia, llegó al poder en marzo pasado con la promesa de reactivar la economía y equilibrar las cuentas fiscales mediante un recorte de 6.000 millones de dólares en 18 meses.