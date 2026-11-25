Las medidas forman parte de dos legislaciones clave para el sector: por un lado la reforma farmacéutica más ambiciosa en los últimos veinte años, que busca fomentar la innovación, evitar la escasez de fármacos o combatir la resistencia antimicrobiana, y la Ley de Medicamentos Críticos, que complementa a la reforma con normas para mejorar la disponibilidad y el suministro de estas medicinas.

Los negociadores del Parlamento Europeo y el Consejo (los países) habían acordado ambos dossieres en diciembre de 2025 y mayo de 2026 respectivamente, un consenso ratificado con los votos de este miércoles, que salieron adelante por amplia mayoría.

La reforma del sector farmacéutico concede a los laboratorios ocho años de protección de datos, durante los que otras empresas no pueden acceder a la información del medicamento, y uno adicional de protección de mercado, ampliable bajo más ciertas condiciones, durante el cual no podrán comercializarse versiones genéricas o biosimilares.

Además, las farmacéuticas podrán obtener un vale transferible que otorga otro año más de acceso al mercado si desarrollan medicamentos antimicrobianos para incentivar el desarrollo de unos fármacos que han obtenido una gran relevancia.

La eurodiputada española del PP y exministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ponente de la normativa en el Parlamento Europeo, celebró el voto como una "victoria para los pacientes europeos" y dijo que la reforma logra el equilibrio adecuado "entre la investigación y la innovación, un acceso más rápido y equitativo a los medicamentos para todos los pacientes de Europa y la sostenibilidad de los sistemas sanitarios".

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Montserrat señaló que una prioridad durante estas negociaciones había sido precisamente la lucha contra la resistencia antimicrobiana, ante la que urgió a actuar antes de que los medicamentos dejen de funcionar.

El acuerdo también incluye también dar un trato diferenciado para aquellos fármacos que combatan enfermedades raras, dándoles una exclusividad asegurada de once años, y la denominada "exención bolar", que permite a los desarrolladores de genéricos iniciar ensayos clínicos antes de que expiren las patentes de los medicamentos, para que se puedan vender inmediatamente después de que acabe la exclusividad.

Por otro lado, la Eurocámara también dio luz verde a la Ley de Medicamentos Críticos para atajar la escasez de fármacos clave, una situación que según datos de Bruselas se debe en más del 50 % de los casos a problemas de fabricación, incluida por la escasez de principios activos, y no tanto a aumentos inesperados en la demanda o cuestiones comerciales y de distribución.

Según explicó el PE en un comunicado, la norma fija criterios para poner en marcha proyectos industriales estratégicos en la UE para construir nuevas instalaciones, modernizar las existentes y aumentar la capacidad de fabricación de medicamentos, asociados a obligaciones como priorizar el abastecimiento del mercado europeo si se recibe financiación pública.

También se incentivará la fabricación en territorio europeo de los medicamentos y principios activos para reducir la dependencia respecto a terceros países y se permitirá que cinco o más Estados miembros cooperen para comprar juntos medicamentos críticos destinados al tratamiento de enfermedades raras y otros considerados de interés común.