Los contratos de futuros de WTI para el mes de enero, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 0,37 dólares respecto al cierre anterior.

El cuerpo militar iraní informó de que dos buques cisterna, de banderas no identificadas, se incendiaron tras chocar con minas navales cuando intentaban cruzar el estrecho por una ruta no autorizada, según un comunicado difundido por la agencia Irna.

Con estos dos nuevos casos, son seis los petroleros incendiados en los últimos dos días, según los anuncios de las autoridades iraníes, en un contexto de creciente inseguridad para el tráfico marítimo en Ormuz.

Los incidentes se producen después de que el Ejército iraní ordenara el martes endurecer el bloqueo del estrecho hasta que Estados Unidos cumpla las exigencias de Teherán para poner fin a la guerra, mientras Washington mantiene las sanciones y el bloqueo naval.

Los inversores también siguen pendientes de la reunión ministerial de la OPEP+ prevista para el domingo en Viena, en la que los países miembros abordarán sus cuotas de producción y las referencias de capacidad de cara a 2027.