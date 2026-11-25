Al término de la sesión, los contratos de futuros de WTI para el mes de enero, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 1,63 dólares respecto al cierre anterior.

Los hutíes reivindicaron este miércoles ataques contra el Centro Financiero Rey Abdullah de la capital saudí Riad, donde se registraron ayer once heridos, y contra la refinería Ras Tanura de la petrolera Aramco, en la Provincia Oriental del reino árabe.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, aseguró esta mañana en un comunicado que "han llevado a cabo dos operaciones militares especializadas" en represalia por los "crímenes" saudíes, en referencia a los bombardeos de la coalición liderada por Riad contra territorio yemení.

Los hutíes han intensificado sus acciones contra el reino árabe después de que la coalición bombardeara el fin de semana el puerto yemení de Al Hudeida, a orillas del mar Rojo, así como otras zonas del noroeste del Yemen bajo control de los rebeldes, que prometieron responder con dureza.

Mientras, la Guardia Revolucionaria iraní informó de que dos buques cisterna, de banderas no identificadas, se incendiaron tras chocar con minas navales cuando intentaban cruzar el estrecho por una ruta no autorizada, según un comunicado difundido por la agencia Irna.

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En el plano doméstico, las reservas comerciales de crudo estadounidense aumentaron en 1,1 millones de barriles la semana pasada, hasta 418,9 millones de barriles, según la Administración de Información Energética.

Por otro lado, el mercado está pendiente de la próxima reunión de la OPEP+, que se celebra este domingo en Viena y en la que los países miembros abordarán sus cuotas de producción y las referencias de capacidad de cara a 2027.