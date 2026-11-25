El segundo dato, publicado este miércoles por la Oficina de Análisis Económico (BEA), refleja sobre todo revisiones al alza en la inversión y el gasto de los consumidores.

Entre los factores que más contribuyeron al crecimiento de la primera potencia mundial en el tercer trimestre también estuvo el gasto público. Estas ganancias fueron contrarrestadas parcialmente por una disminución en las exportaciones, que cayeron un 5,4 % anualizado.

Las importaciones, que restan en el cálculo del PIB, aumentaron un 19,2 %, según el informe.

La inversión de capital privado creció un 22,4 % revisado frente al 19,4 % del primer estimado, impulsada por aumentos en el área de productos de propiedad intelectual como el software. La inversión corporativa subió un 16,1 % y la de equipamiento, principalmente informático, creció un 21,8 %.

Mientras, la inversión residencial cayó un 3,4 %, después de haberse incrementado un 2,8 % en el periodo anterior.

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La revisión del gasto privado hasta el 4,2 % reflejó un ajuste al alza en los bienes (4,7 %), debido a crecimientos en las áreas de medicamentos recetados, software informático y la gasolina, compensados parcialmente por una revisión a la baja en los servicios (+3,9 %), sobre todo en la atención sanitaria.

Por su parte, el gasto público aumentó un 5,7 %, movido principalmente por un alza revisada del 16 % en el gasto federal, que refleja incrementos del 23 % del consumo no relacionado con la defensa, después de la caída del 12,7 % del trimestre anterior.

En julio-septiembre, el aumento en el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) se mantuvo en un 2,1 % anualizado, mientras que el dato subyacente, que excluye alimentos y energía por su volatilidad, creció un 2,5 %, también al mismo nivel del primer estimado.

El PIB, junto a la inflación -incluyendo las cifras del PCE- y los datos de empleo, son indicadores clave para la Reserva Federal (Fed) en sus decisiones de política monetaria.

En su reunión de octubre, el banco central decidió dejar estables los tipos de interés en la horquilla del 3,75 % al 4 %, a pesar de la presión de la Casa Blanca por una bajada más agresiva de las tasas.