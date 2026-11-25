Según informó la Presidencia argentina, Milei y su comitiva partirán rumbo a Asunción a las 21:00 hora local de este miércoles (00:00 GMT del jueves).

El jueves, a primera hora de la mañana, Milei realizará una ofrenda floral en el Panteón de los Héroes de la Patria, donde será recibido por el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez.

Luego, Milei tendrá una ceremonia de recepción oficial en el Palacio de López, sede del Ejecutivo paraguayo, donde mantendrá una reunión con Alliana, encuentro que luego será ampliado a las delegaciones de ambos países.

Está previsto que Ramírez y su homólogo argentino, Pablo Quirno, ofrezcan una declaración a la prensa.

Por la tarde, Milei mantendrá un encuentro con referentes del sector empresarial en el salón Libertad del Palacio de López, donde brindará unas palabras.

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De acuerdo a la agenda oficial, el jefe de Estado argentino tiene previsto regresar a Buenos Aires el viernes por la mañana.

La de Milei será la primera visita que reciba Alliana luego de que asumiera la Presidencia de Paraguay el pasado 6 de noviembre, después de que el Senado destituyera al entonces mandatario Santiago Peña, salpicado por el colapso del intervenido Ueno bank y quien tenía una buena relación con el mandatario argentino.