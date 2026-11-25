El objetivo del Gobierno británico era que el deportado, identificado como Kishanth Peramalya, de 35 años, residiera en Esuatini (antes conocido como Suazilandia) de forma permanente, tras alcanzar un acuerdo con ese país, sin comunicarlo al Parlamento.

Peramalya había huido de su país en 2021 con otro grupo en una embarcación rumbo a Canadá, pero fueron rescatados por la Marina británica (Royal Navy) en el océano Índico y llevados a la isla de Diego García, donde hay una base militar británico-estadounidense.

El grupo permaneció en la isla durante tres años después de que las autoridades considerasen que no podían ser devueltos a Sri Lanka.

A finales de 2024 los rescatados esrilanqueses fueron trasladados al Reino Unido con la excepción de Peramalya debido a los delitos cometidos en Diego García.

Cuando en febrero de este año el personal no esencial de la isla fue evacuado porque EE.UU. utilizó Diego García para sus ataques contra Irán, Peramalya fue llevado a las Maldivas durante un periodo de 30 días -con el acuerdo de Londres-, tras lo cual fue trasladado a Esuatini.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La BBC afirma haber tenido acceso a una copia del borrador del acuerdo entre el Reino Unido y Esuatini, en el que Londres se comprometía a sufragar los gastos del refugiado durante tres años.

Según expertos en migración, este es el primer caso conocido en el que el Gobierno británico lleva por la fuerza a un refugiado en el extranjero de manera permanente.

Cuando el laborismo llegó al poder en 2024, el entonces primer ministro Keir Starmer puso fin a un polémico plan del Ejecutivo conservador anterior para llevar a Ruanda a solicitantes de asilo cuyas peticiones aún estaban pendientes de resolución.

La semana pasada, cinco países de la Unión Europea (UE) alcanzaron un pacto para deportar a Ruanda a personas cuyas solicitudes de asilo habían sido rechazadas.