El vuelo comercial UA260 de United Airlines procedente de Washington-Dulles (Estados Unidos) en el que viajó Ábrego aterrizó en la Terminal 1 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 10:59 horas de este miércoles, según constató EFE.

Su abogado, Chris Newman, explicó a EFE que España será la primera parada de una gira internacional de conferencias en la que el salvadoreño compartirá su experiencia, ya que su caso se convirtió en uno de los principales focos de controversia sobre la política migratoria de mano dura de Trump.

Newman señaló que puede entrar en España como turista gracias a su pasaporte, aunque todavía no ha precisado cuánto tiempo permanecerá en el país ni las condiciones de su estancia.

El acuerdo que permitió su salida de Estados Unidos no se ha hecho público y se produce después de meses de presión del Gobierno de Trump para deportarlo a distintos países africanos, entre ellos Uganda, Esuatini, Ghana y Liberia.

Ábrego fue detenido por agentes migratorios de EEUU en marzo de 2025, cuando vivía en el estado de Maryland con su familia, y deportado a El Salvador pese a una orden judicial que impedía su expulsión a ese país por temor a que sufriera persecución.

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Permaneció varios meses en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad, hasta que fue devuelto a Estados Unidos para afrontar cargos penales en Tennessee.

El Gobierno de Estados Unidos aseguró este miércoles que "no es sorprendente" que Ábrego haya viajado a España debido a lo que tildó de "políticas radicales de fronteras abiertas" de este país.

En un mensaje en la red social X, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dijo que "no es sorprendente que este extranjero ilegal criminal elija ir a España, un país que este año fue invadido por decenas de miles de extranjeros ilegales", en aparente alusión a la entrada masiva de migrantes en la ciudad de Ceuta de finales de julio.

"Las políticas radicales de fronteras abiertas han hecho de este antaño gran país un caldo de cultivo para migrantes ilegales. Hasta nunca", subrayó el DHS, tras anunciar que Ábrego ha decidido "autodeportarse".

El Gobierno estadounidense afirmó que prometió a sus ciudadanos que Ábrego, a quien catalogó de "traficante humano, agresor de su mujer, pandillero y depredador de menores", no seguiría en el país.