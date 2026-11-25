La corte dispuso asimismo que se lleve a cabo una transición ordenada de un año en la operación del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica, en respuesta a las demandas presentadas por el Gobierno para cancelar el contrato.

Tras una votación 5-4, la Opinión mayoritaria concluyó que la carta mediante la cual se extendió la relación contractual con LUMA Energy alteró sustancialmente las condiciones originalmente pactadas entre las partes.

El Tribunal Supremo determinó, además, que la extensión debió seguir el mismo procedimiento de aprobación al que fueron sometidos el contrato principal y el acuerdo suplementario.

Asimismo, afirmó que las condiciones establecidas mediante la carta contravienen los límites de duración que la ley impone a las alianzas público-privadas y dejan el cumplimiento de determinadas condiciones contractuales al arbitrio exclusivo de LUMA Energy, en contravención de las disposiciones legales aplicables.

En cuanto a los efectos de esta determinación, el Tribunal Supremo resolvió que el contrato principal y el acuerdo suplementario constituyen la última fuente válida de las obligaciones contractuales entre las partes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por tanto, las disposiciones contenidas en estos acuerdos para garantizar una transición ordenada en la operación del sistema eléctrico son vinculantes y deberán cumplirse en su totalidad dentro del término contractual de un año.

Tras conocerse la decisión del Supremo, LUMA Energy indicó en un comunicado que está evaluando "cuidadosamente todas las alternativas legales disponibles" y revisando sus implicaciones para el sistema eléctrico de Puerto Rico.

Previamente, la empresa había advertido de que declarar nula la extensión de su contrato podría generar aproximadamente 1.300 millones de dólares de costos para la ciudadanía.

A finales de octubre, el hartazgo por la subida en la factura de la luz a 33.85 centavos de dólar el kilovatio hora (kWh) y los frecuentes apagones desencadenaron una protesta contra LUMA Energy y las políticas del Gobierno.

Este aumento del 18,5 % con respecto al trimestre anterior representa una tarifa récord en la isla que supera con creces el promedio de Estados Unidos, país del que Puerto Rico es un Estado Libre Asociado.